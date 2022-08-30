В ВГА Херсонской области рассказали об отношении ее жителей к Зеленскому Замглавы Херсонской области Стремоусов: местные жители ненавидят Зеленского

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Жители Херсонской области ненавидят президента Украины Владимира Зеленского, заявил РИА Новости замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилл Стремоусов. По его словам, обстрелы ВСУ только увеличивают число сторонников референдума о вхождении в состав России.

Люди ненавидят Зеленского и этот режим. Чем больше стреляют нацисты по Херсонской области, тем больше люди требуют проведения референдума и еще больше становится сторонников того, чтобы область стала субъектом Российской Федерации, — сказал Стремоусов.

Он добавил, что заявления украинских властей о возвращении области под контроль Киева бессмысленны, поскольку точка невозврата пройдена.

Накануне Стремоусов опроверг заявления Украины о наступлении ВСУ. Он назвал их истерией на уровне фейков. Замглавы ВГА пояснил, что украинские военные лишь обстреливают мирное население, поскольку Запад требует конкретных действий.

В Минобороны РФ же сообщили, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, но понесли большие потери. По данным ведомства, ВСУ потеряли более 560 военнослужащих.