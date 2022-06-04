В ВГА Херсонской области сообщили о блокировке счетов Украиной ВГА Херсонской области: Украина заблокировала банковские счета в регионе

Фото: Nina Liashonok/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Херсон

Заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что киевские власти заблокировали банковские счета на территории региона. Киев фактически украл сбережения населения, отметил он в беседе с РИА Новости.

Люди не могут снять деньги. Их карточки перестали обслуживаться. Банкоматы, после отключения Украиной связи и интернета, не работают. Украина всё сделала, чтобы обокрасть людей, чтобы не выплачивать деньги, которые у них остались на счетах в банках, — подчеркнул замглавы ВГА.

Стремоусов добавил, что Киев специально пошёл на то, чтобы херсонцы «не могли забрать средства со своих счетов». Речь идёт о клиентах Приватбанка и Ощадбанка, уточнил он.

Замглавы ВГА пообещал, что в Херсонской области скоро заработают банки, интегрированные в финансовую систему России.

Ранее стало известно, что Евросоюз ввёл санкции против руководства Херсонской области. В частности, в чёрном списке оказались глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, а также бывший заммэра Херсона по социальным и гуманитарным вопросам Сергей Черевко.