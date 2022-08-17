Власти Энергодара сообщили о массированном обстреле города В ВГА Энергодара заявили о массированных обстрелах города со стороны ВСУ

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Украинские войска ведут массированный обстрел Энергодара и окрестностей, сообщил в Telegram член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. Он подчеркнул, что в районе, по которому вьют ВСУ, находится крупнейшая в Европе ЗАЭС.

Боевики Зеленского открыли массированный огонь по району города Энергодара, в котором находится крупнейшая в Европе Запорожская АЭС. Переместитесь в безопасное место, окажите помощь пожилым людям и женщинам с детьми! Информация о местах разрыва снарядов, а также пострадавших и повреждений гражданской инфраструктуры уточняется, — написал Рогов.

РИА Новости уточняют, что очередей на выезд из города нет и паники среди жителей тоже.

17 августа стало известно, что в Энергодаре были задержаны двое наводчиков ВСУ, которые корректировали огонь по Запорожской АЭС, рассказали в ГУ МВД региона. Отмечается, что задержанным лицам может грозить от десяти лет до пожизненного срока за «международный терроризм».

Энергодар за последние дни неоднократно подвергался ударам со стороны ВСУ. Недавно сообщалось, что ракетами обстреляли один из жилых районов города. В результате атаки погиб мужчина, также пострадала девушка — она получила осколочные ранения.

Из-за участившихся обстрелов Запорожской АЭС 11 августа Россия запросила заседание Совбеза ООН, а генсек организации Антониу Гутерриш потребовал от Киева и Москвы ввести вокруг ЗАЭС «периметр безопасности». Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ждет от него разъяснений сути этого предложения.