В Верховной раде задумались о наказании для уклонистов Верховная рада не определилась с наказанием для скрывающихся от военного учета

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Депутаты Верховной рады Украины продолжают поиски действенного механизма принуждения военнообязанных к регистрации и получению «сертификата защитника», сообщил в эфире национального телемарафона глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия. Он отметил, что в настоящее время принят закон, позволяющий создать электронный реестр подлежащих призыву граждан для выдачи им учетного документа, в котором будет отражаться их мобилизационный статус.

Мы, понимая, что добровольно это делать никто не будет, считаем, что нужно какое-то определенное принуждение к этому. То, что предложило сейчас Минобороны — все арестовать, не подходит. <...> Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое, с одной стороны, будет стимулировать, а с другой — наказывать за отказ, — сказал Арахамия.

Правительство Украины 26 декабря внесло в Раду законопроект о совершенствовании мобилизации и воинского учета. Согласно списку заболеваний, призыву будут подлежать люди с одним глазом, легким или почкой, а также граждане с диагностированной карликовостью. Кроме того, пойдут служить мужчины и женщины без стопы, кисти или мочевого пузыря.

9 февраля украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о смерти инвалида с эпилепсией, которого мобилизовали в Вооруженные силы Украины. Мужчина скончался в первый день службы. При этом причины смерти омбудсмен не уточнил.