В Верховной раде призвали к компромиссу с Россией Депутат Рады Шевченко призвал власти Украины задуматься о компромиссе с РФ

Фото: МО Украины

Киеву следует рассмотреть вариант достижения компромисса с Москвой, заявил депутат Верховной рады Евгений Шевченко в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву. По его словам, решать этот вопрос необходимо без промедлений из-за политической ситуации в США.

Я бы рекомендовал провести разведывательные политические консультации для того, чтобы прощупать, а на что Россия готова согласиться, на какой компромисс. Или никакого компромисса вообще нет. Это очень важно, потому что вы сами говорили о точке успеха. Вот на точке успеха надо договариваться, потому что дальше идет вниз, — сказал парламентарий.

Шевченко объяснил, что из-за намерения республиканца Дональда Трампа участвовать в президентской гонке США 2024 года положение Украины находится под угрозой. По словам депутата, в случае его избрания новым главой Белого дома Киев может остаться без военной помощи.

Мы же не знаем, какой он будет и что от него ожидать. Это будет другая ситуация. И тогда будет поздно вернуться к той точке, на которой мы сейчас находимся, — заключил депутат.

Ранее врач и активист Джилл Стайн, выдвинувшая свою кандидатуру от партии «Зеленые» на выборах президента США в 2024 году, заявила, что России и Украине необходимо договориться о немедленном прекращении огня и сесть за стол переговоров. Она допустила возможность рассмотрения подобия Минских соглашений.