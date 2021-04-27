В Верховной раде предложили нацелить ракеты на российские АЭС

https://static.news.ru/photo/da81a3bc-a759-11eb-a281-96000091f725_660.jpg Фото: rosatom.ru

Депутат Верховной рады Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на ядерные объекты России, чтобы можно было говорить с Москвой «на равных». Об этом парламентарий заявил в эфире «4 канала».

Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве, — заявил депутат.

Костенко напомнил, что Россия обладает одним из крупнейших в мире ядерных потенциалов, поэтому Украина должна этому что-то противопоставить. По его мнению, Киев должен нацелить оружие на атомные электростанции (АЭС), расположенные на территории России. Костенко уверен, что это позволит вести переговоры с Москвой на равных условиях.

Москва должна знать, что у них есть атомные станции — такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят, — сказал Костенко.

Ранее глава делегации Киева в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не следует ехать на переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в Москву. Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться на территории Донбасса, где идут боевые действия. 26 апреля Зеленский заявил, что Путин подтвердил желание встретиться.

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что Зеленский не сможет предложить реальных мер по выходу из кризиса в Донбассе и он не готов к переговорам с руководителями самопровозглашённых республик. По мнению сенатора, украинскому президенту от встречи с Путиным нужен только политический пиар.