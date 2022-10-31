В Верховной раде назвали сумму убытков Украины из-за воздушных тревог Депутат Верховной рады Гетманцев: из-за атак Украина теряет 7,5 млрд гривен в сутки

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Украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются рабочий день, заявил в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев. Он предположил, что атаки призваны не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность страны, и призвал организовать работу государственного и частного сектора экономики удаленно, в нерабочие дни и выходные.

Потери от продолжающихся рабочий день масштабных тревог исчисляется по меньшей мере в 7,5 млрд грн потерь для ВВП, — написал Гетманцев.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал об утренних ударах по инфраструктуре города. По его словам, после атаки все службы работают, но часть столицы обесточена, а в некоторых районах нет водоснабжения.

В свою очередь мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что российские военные нанесли удар по местному объекту критической инфраструктуры. Кроме того, он сообщил о двух «прилетах» по городу. До этого на территории всех областей Украины была объявлена воздушная тревога. Немногим позже стали появляться сообщения о взрывах и работе ПВО. Удары по объектам критической инфраструктуры, исходя из имеющихся сведений, были нанесены в нескольких регионах Украины.