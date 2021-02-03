Депутат Верховной рады назвал цель импичмента Зеленского

https://static.news.ru/photo/8cc07f2a-2151-11ea-b2c2-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Импичмент президента Украины Владимира Зеленского станет ответом на конкретные нарушения конституции и действующего законодательства. Об этом заявил депутат Верховной рады, лидер партии «Оппозиционная платформа — За Жизнь» Виктор Медведчук.

Политик заявил, что глава украинского государства предпринимает попытки установки диктатуры и узурпации власти.

Мы хотим представить на суд наших граждан, политиков те аргументы, которые являются фундаментом для того, чтобы эта процедура была задействована, а президент Зеленский отправлен в отставку, — заявил Медведчук в интервью «Известиям».

Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение СНБО о санкциях в отношении трёх телеканалов — «112 Украина» и региональных каналов под его логотипом, ZIK и NewsOne. В результате телеканалы оказались лишены эфира.

Также санкции были введены против владельца этих СМИ, депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака.

Также NEWS.ru сообщал, что экс-президент Украины, депутат Верховной рады Пётр Порошенко поддержал ввод санкций против телеканалов NewsOne, «112. Украина» и ZIK.