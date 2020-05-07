В Верховной раде минутой молчания почтили память жертв Второй мировой войны

https://static.news.ru/photo/97921976-9065-11ea-b999-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Разумков Фото: Дмитрий Разумков/facebook.com

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков объявил минуту молчания в память погибших в годы Второй мировой войны. Заседание украинского парламента проходит в преддверии Дня Победы.

Спикер заявил, что считает правильным «вспомнить о тех, кто сложил жизнь и своё здоровье» на фронте, передаёт ТАСС.

Много лет назад Украина, и не только Украина, сделали многое, чтобы в мире был мир, чтобы мы могли собираться в мирных городах нашей страны, чтобы мы могли сегодня быть украинским парламентом, — такими словами Разумков открыл заседание.

Украина на государственном уровне отмечает 8 мая как День памяти и примирения и 9 мая как День Победы над нацизмом во Второй мировой войне. От термина «Великая Отечественная война» страна отказалась в период правления Петра Порошенко.

Как писал ранее NEWS.ru, к 75-летию Победы на Красной площади в Москве вместо праздничного концерта пройдёт литературно-музыкальный спектакль. Мероприятие состоится без зрителей, но трансляцию покажут федеральные телеканалы.