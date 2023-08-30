В Венгрии заявили об упущенном шансе НАТО принять в свои ряды Украину Орбан: НАТО упустила шанс принять в свой состав Украину 15 лет назад

Фото: imago images/Reiner Zensen/Global Look Press

Виктор Орбан

У НАТО был шанс принять в свой состав Украину в 2008 году, но Альянс упустил его, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью американскому журналисту Карлсону Такеру, опубликованному в Twitter (X). По словам политика, Россия тогда не могла этому помешать, но «большие западные страны» не достигли согласия по этому вопросу.

Но двумя-тремя годами позже русские стали сильнее, сильнее и сильнее, а сейчас они даже еще сильнее. Так что мы упустили историческую возможность, и это окно возможности больше не открыто, — сказал венгерский премьер.

Он отметил, что сегодня НАТО не может позволить себе иметь границу с Россией по восточным рубежам Украины, так как это будет представлять угрозу для всего Альянса, в том числе и США. По его мнению, НАТО следует договариваться с Москвой о новой архитектуре безопасности, которая будет предусматривать суверенитет Украины, но без ее членства в Альянсе.

Ранее Орбан заявил, что Украина не сможет одержать верх в конфликте с Россией и представления Запада об этом ложны. Он подчеркнул, что попытка какой-либо западной страны напрямую послать свои войска в помощь Украине будет означать начало третьей мировой войны. По словам Орбана, лидерам НАТО и США необходимо немедленно прекращать конфликт.