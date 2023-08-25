В Венгрии заявили об ошибочной стратегии Запада против России Премьер Венгрии назвал ошибочной стратегию Запада в отношениях с Россией

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Страны коллективного Запада выбрали ошибочную стратегию в отношениях с Россией, за нее приходится расплачиваться в первую очередь украинцам и европейцам, заявил в ходе пресс-конференции премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, которые приводит ТАСС, последний год показал, что этой стратегией нельзя победить РФ.

Со стороны Запада война протекает по следующей стратегии: украинцы воюют и умирают, а мы поставляем деньги, информацию и оружие. <...> И за последний более, чем год, выяснилось, что этой стратегией победить русских нельзя. Эта стратегия точно не ведет нас ни к какой победе, — сказал он.

По словам Орбана, в подобной ситуации нужен либо мир, либо новая стратегия. Он считает, что она была бы связана с отправкой военного контингента на Украину, но такого развития событий на Западе пока ждут. Вместо этого сторонам необходимо как можно скорее прекратить боевые действия и приступить к выработке мирного плана урегулирования конфликта.

Ранее бывший президент Франции Николя Саркози заявил, что для выхода из украинского кризиса необходимо начать переговоры. Он подчеркнул, что, призывая продолжать конфликт, Европа «танцует на краю вулкана».