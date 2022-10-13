В Венгрии заявили об одобренной Россией отсрочке платежа за газ Глава МИД Венгрии Сийярто: Россия одобрила отсрочку платежа за газ

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что глава «Газпромэкспорта» предоставит стране отсрочку платежа за газ. Отмечается, что соответствующий документ будет подписан 13 октября. Дипломат добавил, что процесс оплаты за пользование энергоресурсом для Будапешта станет «более благоприятным», передает РИА Новости.

Завтра генеральный директор «Газпромэкспорта» подпишет договор, о предоставлении отсрочки по оплате российского газа для Венгрии и тогда процесс оплаты станет для нас более благоприятен, — заявил Сийярто.

Европа неоднократно обвиняла Москву в использовании поставок энергоресурсов в качестве оружия давления. В России в свою очередь заявляли, что страна является надежным поставщиком, своевременно выполняя условия заключенных контрактов.

Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер ранее заявил, что повышение цен на газ в Евросоюзе вызвано разобщенной газовой политикой стран — участниц объединения. Он пояснил, что в настоящее время каждая страна пытается решить вопрос с поставками энергоресурсов и их стоимости обособленно. Из-за этого, по словам политика, растет спрос и вместе с ним стоимость на энергоносители. Евродепутат отметил, что Евросоюзу следует заключать долгосрочные контракты, чтобы получить более низкие цены.