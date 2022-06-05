В Венгрии заявили о проблемах с психикой у Зеленского Спикер парламента Венгрии Кевер: у угрожающего Шольцу Зеленского есть проблемы с психикой

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Владимир Зеленский

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что украинский президент Владимир Зеленский страдает от проблем с психикой. Об этом говорит его не совсем адекватная манера поведения на международной арене, отметил он в беседе с HirTV.

Я не помню, чтобы лидер страны, нуждающейся в помощи, осмелился бы выступить против кого-либо так, как это сделал президент Зеленский не только против Венгрии, но даже против канцлера Германии [Олафа Шольца], — подчеркнул венгерский спикер.

Кевер считает, что те, кому нужна помощь, обычно просят её вежливо, не угрожают.

Угрожают врагам, а не тем, кого хотят сделать друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема [у Зеленского], и я не знаю, что с этим можно сделать, — сказал Кевер.

Ранее стало известно, что немецкая газета Die Zeit выразила обеспокоенность: конституция предоставляет Владимиру Зеленскому все условия для того, чтобы расширить власть. Особенно это ощутимо на фоне российской спецоперации на Украине. Авторы статьи отмечают, что даже в мирное время основной закон государства давал украинскому президенту сильные позиции, а теперь он этим пользуется.