«Это будет кровавой бойней»: в Венгрии оценили контрнаступление ВСУ Орбан: украинское контрнаступление приведет лишь к новым жертвам

Фото: Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Украинское контрнаступление приведет лишь к новым жертвам, заявил премьер Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он считает, что проведение крупного стратегического наступления приводит к кровавой бойне. По этой причине, полагает премьер, необходимо не позволить Киеву его начать.

Проведение крупных стратегических наступлений — это кровавая бойня. Даже такой человек, как я, имеющий всего лишь полуторагодичный опыт службы в армии, знает, что у атакующей стороны потери бывают в три раза больше, чем у обороняющейся. Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы добиться прекращения огня и начала мирных переговоров, — сказал Орбан.

Отставной американский офицер Марк Кансиан до этого отметил, что в случае контрнаступления ВСУ ждет «кровавая баня». По его мнению, эшелонированная линия российских укреплений станет ловушкой для украинской армии.

Военный эксперт, ветеран боевых действий капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин полагает, что контрнаступление уже началось, о чем свидетельствуют попытки беспилотников атаковать Москву и попытки диверсантов зайти в приграничные районы. Он уверен, что главным направлением ВСУ станет Днепр, украинская армия попытается форсировать реку в районе Запорожской АЭС.

При этом экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что контрнаступление ВСУ в настоящее время невозможно, поскольку украинские войска будут лишены поддержки НАТО. По его словам, сейчас Альянс уделяет больше внимания конфликту между Косово и Сербией.