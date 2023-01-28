В Венгрии заявили, что жители Закарпатья прячутся от мобилизации Index: в Закарпатье мужчины массово прячутся от мобилизации

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Масштабная мобилизация проходит в Закарпатской области Украины, где призывают в том числе и проживающих там венгров. Избежать призыва на некоторое время можно либо спрятавшись на чердаке, либо за взятку в $6–10 тысяч, сообщает венгерский портал Index.

Многие утверждают, что от 6–10 тысяч долларов сердца властей смягчаются — хоть и на время, но удается избежать призыва. Однако вопрос в том, у кого есть столько денег, — подчеркивается в публикации.

Издание со ссылкой на местных жителей рассказало, что в поселении недалеко от украинско-венгерской границы мужчину мобилизовали, когда он ехал по дороге на велосипеде. Другой закарпатский венгр получил повестку на границе, когда возвращался домой из Венгрии. Получил повестку и мужчина, у которого дома лежала больная беспомощная мать. Этот факт проводившие призыв военные не сочли препятствием для мобилизации.

Большинство мужчин, желающих избежать мобилизации, рассказывает Index, прячутся на чердаках. Некоторым приходится скрываться там неделями.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил,что живущих в Закарпатье венгров призывают в ВСУ, и многие из них гибнут в ходе боевых действий. Он отметил, что это одна их причин, по которой Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров между Украиной и Россией.