Венгрия заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС Сийярто: Венгрия не одобрит диалога об Украине в ЕС из-за проблем в Закарпатье

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Петер Сийярто

Будапешт не даст согласия на начало диалога в Евросоюзе о принятии Украины, пока Киев не отменит дискриминационные по отношению к закарпатским венграм законы, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, с принятием украинского закона об образовании в школах с обучением на венгерском языке уроки стали проходить на нем частично.

Это неприемлемо. Это противоречит всем международным нормам. Это противоречит и европейским нормам. Поэтому когда будет приниматься решение о начале переговоров о вступлении Украины, Венгрия не сможет дать свое согласие, пока венграм не вернут их права, — подчеркнул министр.

Он уточнил, что число занятий на венгерском языке уменьшается, и сейчас проходит на уровне «между 20% и 40%». Сийярто напомнил, что по языковому вопросу у Венгрии с Украиной идет перманентный конфликт с 2015 года. Будапешт не требует большего, а только просит вернуть венграм права, которые у них были восемь лет назад, отметил дипломат.

Ранее с таким же ультиматумом выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он заявил, что Будапешт не намерен поддерживать позицию Киева на любых международных площадках. По его словам, такой подход будет сохраняться, пока украинские власти не вернут права этническим венграм Закарпатья.