В Венгрии заявили, что в Европе раздули из Украины глобальную проблему Министр юстиции Венгрии Варга: ЕС раздул из конфликта на Украине глобальную проблему

Фото: James Arthur Gekiere/Keystone Press Agency/Global Look Press

Юдит Варга

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга заявила, что Евросоюз вводом антироссийских санкций раздул из локального конфликта на Украине глобальную проблему. При этом санкции спровоцировали в Европе энергетический кризис, отметила она в беседе с National Interest.

ЕС раздул глобальную проблему своими незамысловатыми санкциями против России, которые на самом деле больше вредят Европе. Да, россияне продают меньше ископаемого топлива, но поскольку цена выросла, они зарабатывают на этом больше, — подчеркнула чиновник.

Варга добавила, что точка зрения Будапешта на восприятие конфликта на Украине может отличатся от той, что принята в остальной Европе.

Министр считает, что решение по Украине на долгосрочную перспективу способны выработать лишь Россия и США. Она предположила, что ситуация на Украине осталась бы локальным конфликтом, если бы хозяином Белого дома был Дональд Трамп.

По словам Варги, перед промежуточными выборами в США она «держит кулачки» за победу республиканцев.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Россию и США как можно скорее начать прямые переговоры для скорейшего мирного урегулирования ситуации на Украине. Он также выразил надежду на то, что встреча лидеров двух стран в рамках саммита G20 в Индонезии станет предпосылкой к началу таких переговоров.