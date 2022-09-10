В Венгрии заявили, что ЕС может пересмотреть антироссийские санкции Советник премьера Венгрии Орбан: в ЕС могут пересмотреть антироссийские санкции

Фото: european_parliament/flickr.com

Cанкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали возложенных на них надежд, поэтому они могут быть пересмотрены, заявил советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан в социальных сетях. По его словам, ввести санкции против России в сфере энергетики было абсурдной идеей.

Евросоюз ввел санкции на определенный срок, поэтому осенний политический сезон будет также об оценке санкций. Если посмотреть на себя или посмотреть на мир, то можно увидеть, что санкции не оправдали возложенных на них надежд <...> Ввести санкции против России функционально в сфере энергетики было абсурдной, — написал Орбан.

Согласно профильной литературе, пишет советник, санкции работают только тогда, когда большой игрок вводит их против маленького. Однако в этом отношении, если посмотреть на сферу энергетики, ситуация прямо противоположная: Россия в энергетике гигант, а Европа гном, добавляет Орбан.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто на встрече руководителей энергетических ведомств стран Евросоюза в Брюсселе задал вопрос, стоит ли сохранять санкции против России. Министр объяснил свой вопрос тем, что рестрикции не оправдали ожиданий политической верхушки Европы и попросту «провалились».

Ранее глава венгерского МИД заявил, что предложенное ограничение цен на российский газ противоречит интересам Европы и Венгрии. По его словам, введение ограничений может привести к немедленному прекращению поставок российского газа в Европу.