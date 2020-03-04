Венгерские врачи зафиксировали первые два случая заражения новым коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.
Пациенты доставлены в медицинское учреждение. Им оказывают всю необходимую помощь.
Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 заразился один из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA), который вернулся из Италии. Он провёл около 30 встреч с должностными лицами из других учреждений ЕС. Один из его коллег пожаловался на ухудшения состояния, он ждёт результатов теста на коронавирус.
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