https://static.news.ru/photo/c38ac89c-5e43-11ea-b6f4-fa163e074e61_660.jpg Виктор Орбан Фото: Ondrej Deml/CTK/Global Look Press

Венгерские врачи зафиксировали первые два случая заражения новым коронавирусом в стране. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

Пациенты доставлены в медицинское учреждение. Им оказывают всю необходимую помощь.

Ранее NEWS.ru писал, что COVID-19 заразился один из чиновников Европейского оборонного агентства (EDA), который вернулся из Италии. Он провёл около 30 встреч с должностными лицами из других учреждений ЕС. Один из его коллег пожаловался на ухудшения состояния, он ждёт результатов теста на коронавирус.