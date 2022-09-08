В Венгрии ввели температурные ограничения В госучреждениях Венгрии ограничили температуру 18 градусами

Фото: shutterstock.com

Власти Венгрии вводят ограничения на максимальную температуру воздуха в госучреждениях в 18 градусов, заявил на брифинге глава администрации премьер-министра республики Гергей Гуйяш, передает РИА Новости. Кроме того, правительство пообещало обеспечить каждому жителю по 10 кубометров дров по замороженным ценам.

Во всех госучреждениях будут введены ограничения на отопление, в соответствии с которыми в офисах не может быть теплее 18 градусов, — сказал Гуйяш.

В середине июля правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в области энергетики, что подразумевает под собой увеличение добычи газа в стране с 1,5 до 2 млрд кубометров, поиск более 700 млн дополнительных кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, наращивание добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра, продление срока работы АЭС «Пакш», а также сокращение льготной программы коммунальных платежей.

2 сентября «Газпром» полностью остановил работу «Северного потока» на неопределенный срок. По итогам техобслуживания на компрессорной станции «Портовая» специалисты обнаружили поломки на газоперекачивающем агрегате Trent 60. Данные повреждения не позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию газопровода, пояснили в компании.