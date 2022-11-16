В Венгрии возобновились поставки нефти по «Дружбе» Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что поставки нефти по «Дружбе» возобновились

Фото: Attila Volgyi/Global Look Press

Точка входа трубопровода «Дружба» между Венгрией и Россией

Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию возобновились, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. Ранее подача нефти была остановлена из-за повреждений трансформаторной станции на Украине. В ходе трансляции в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он подчеркнул, что в настоящий момент нефть поступает под низким давлением. Министр заверил, что в ближайшее время будет исправлена и эта проблема.

Техническим специалистам удалось провести работу в таком объеме, что несколько минут назад поставка нефти по нефтепроводу «Дружба» в направлении Венгрии возобновилась. Пока что в текущей фазе под низким давлением, но технические специалисты работают над тем, чтобы поставка вновь осуществлялась под полным давлением и в нормальном режиме, — уточнил Сийярто.

Накануне Украина уведомила компанию «Транснефть» о приостановке прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» в направлении Венгрии. В связи с этим премьер-министр страны Виктор Орбан созвал заседание Совета безопасности республики.

О приостановке прокачки нефти с украинской стороны сообщил советник президента «Транснефти» Игорь Демин. Венгерская нефтегазовая компания MOL пояснила, что внимательно следит за ситуацией на трубопроводе. Уточняется, что запасов нефти в стране хватит на три месяца.

Сийярто рассказал, что прокачка нефти по трубопроводу «Дружба» была приостановлена из-за повреждения трансформаторной станции на Украине. Он подчеркнул, что урон был нанесен в результате ракетных ударов со стороны России. Минобороны РФ эту информацию не подтверждает.

Также он отметил, что в результате атак сам нефтепровод не пострадал, поврежденной оказалась лишь трансформаторная станция, необходимая для подачи электричества.