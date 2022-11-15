В Венгрии возмутились обвинениями в «распространении нарративов» России Глава МИД Венгрии Сийярто: обвинения в «распространении нарративов» России возмутительны

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что возмутительными являются обвинения в «распространении российских нарративов» тех, кто говорит о большем вреде антироссийских санкций для Европы, чем для Москвы. По его словам, об этом было заявлено на совещании глав МИД стран ЕС при обсуждении нового пакета санкций, сообщает РИА Новости.

Некоторые тут дошли даже до того, что, между прочим, в чрезвычайно возмутительной манере заявили, что все те, кто говорит, что санкции не работают, используют российский нарратив. Это возмутительно. От этого самым решительным образом надо отказаться, — подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что когда кто-то говорит о неработающих санкциях, а это правда, его сразу обвиняют в использовании российских нарративов.