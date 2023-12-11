В Венгрии указали, что Киев не отчитался о потраченных средствах Евросоюза Сийярто: Украина не отчиталась о трате выданных ей €80 млрд

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина не отчиталась об использовании ранее выданных ей €80 млрд, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, передает телеканал М1. На это он обратил внимание коллег в ходе СМИД Евросоюза.

Что касается дальнейшей финансовой поддержки Украины, то мы еще раз обратили внимание, что мы передали более €80 млрд Украине, но до сих пор не видели детального и основательного отчета о том, как они были использованы. Ожидаем, что Еврокомиссия предоставит нам ясный отчет, — сказал Сийярто.

До этого президент Венгрии Виктор Орбан заявлял, что нынешняя политика Брюсселя может привести к распаду Евросоюза. По его словам, содружество нуждается в радикальных переменах. Он считает, что в Брюсселе разрушают Европу и ведут ее к разорению. С каждым днем ​​в ее гроб забивают все больше и больше гвоздей, добавил венгерский лидер.

Вместе с этим он высказал мнение, что Евросоюз допустил ошибку, пообещав начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. По его словам, до присоединения Украины к союзу еще пройдет бесчисленное количество лет. Премьер-министр Венгрии добавил, что одним из главных приоритетов в работе его правительства в ближайшие месяцы станет препятствование членству Украины в Евросоюзе.