В Венгрии сообщили о полной готовности боевой группы НАТО в стране Минобороны Венгрии сообщило о полной оперативной готовности боевой группы НАТО в стране

Фото: Miroslav Chaloupka/CTK/Global Look Press

Боевая группа НАТО, созданная в Венгрии в связи с конфликтом на Украине, достигла полной оперативной готовности, сообщил министр обороны страны Криштоф Салай-Бобровницки после встречи со своим итальянским коллегой Гвидо Кросетто на военной базе в венгерском городе Папа, передает ТАСС. В группу входят военнослужащие из США, Турции, Хорватии и Черногории. Подразделение проводило учение на полигоне Баконь, расположенном в Центрально-Задунайском крае к западу от Будапешта.

Одним из наиболее важных решений, принятых НАТО после начала войны на Украине, стало создание четырех дополнительных боевых групп для усиления восточного фланга альянса. Одна из них была создана в Венгрии под венгерским руководством и достигла полной оперативной готовности к концу сентября, — заявил министр.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европа все больше вовлекается в конфликт на Украине. По его мнению, завершение боевых действий поможет остановить экономический и энергетический кризис. Как добавил Орбан, Венгрия заинтересована в сотрудничестве Запада и Востока, а отказывающиеся от него «всегда будут проигрывать».

В МИД страны также отмечали, что Венгрия не намерена заниматься подготовкой военнослужащих Украины. Там отметили, что это лишь усугубит конфликт в соседней стране.