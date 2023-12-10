В Венгрии с прохладой восприняли новый украинский закон о нацменьшинствах МИД Венгрии: Будапешт не удовлетворен новым законом о нацменьшинствах Украины

Фото: President Of Ukraine/Keystone Press Agency/Global Look Press

Венгрия внимательно изучит новый украинский закон о правах национальных меньшинств, но уже очевидно, что он не отвечает требованиям Будапешта, сообщил ответственный за международные связи госсекретарь МИД республики Тамаш Менцер в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он отметил, что права венгерского сообщества в стране все еще ущемляются.

На Украине права венгерского сообщества начали отнимать восемь лет назад, и с тех пор лишение прав постоянно. Мы, разумеется, основательно оценим вчерашнее решение украинского парламента, но уже сейчас видно, что до возвращения прав 2015 года оно далеко. Вместе с тем мы внимательно будем следить за его реализацией, — написал он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз не готов и не может принять в свои ряды Украину. Политик указал, что на это есть несколько причин, одна из которых — коррумпированность страны. Более того, отметил политик, отчеты об условиях, которые выполнил Киев, являются ложью.

Вместе с тем профессор факультета социальных наук политолог Алексей Макаркин допустил, что Венгрия может сменить свою категоричность в вопросе принятия Украины в ЕС. Это возможно, считает эксперт, если Будапешт получит крупную финансовую помощь без влияния на внутреннюю политику государства, уточнил эксперт.