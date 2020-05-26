В Венгрии режим ЧП отменят 20 июня

https://static.news.ru/photo/7d5d129a-9f56-11ea-a6d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Attila Volgyi/Global Look Press

Министр юстиции Венгрии Юдит Варга сообщила о готовности правительства страны представить законопроект о прекращении действия своих чрезвычайных полномочий.

Дополнительными полномочиями парламент Венгрии был наделён в марте для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Срок их действия в документах прописан не был. Отменить действие режима чрезвычайного положения венгерские власти планируют 20 июня, отмечает Reuters.

По словам главы Минюста, на втором этапе снятия введённых из-за пандемии ограничений необходимо сосредоточиться на сохранении старых и создании новых рабочих мест.

Вместе у нас всё получится! — написала Варга в посте в Facebook.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Будапешт согласовал со Словенией дорожную карту по постепенному открытию границы к 1 июня. В венгерской столице введённые из-за распространения COVID-19 карантинные ограничения начали снимать 18 мая, писал NEWS.ru.