Орбан рассказал, в чью пользу работает время в конфликте на Украине Орбан: в конфликте на Украине время работает в пользу России

Фото: Attila Volgyi/XinHua/Global Look Press

Виктор Орбан

В конфликте на Украине время работает в пользу России, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth. Он считает, что вопреки расчетам Запада украинская армия не сможет улучшить свое положение на поле боя.

На Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что все наоборот, — заявил Орбан.

Он отметил, что время работает в пользу российской стороны. Кроме того, считает Орбан, «чем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет, а расстановка сил не изменится в пользу Украины». В связи с этим венгерский премьер задался вопросом, с какой целью тогда продолжаются военные действия.

Орбан добавил, что ему не удается переубедить остальных лидеров ЕС в данном вопросе. По его словам, Брюссель охвачен лихорадкой войны и все вращается вокруг этого.

Ранее Орбан заявил, что Венгрия не нуждается в оценке своей внешней политики со стороны Украины. Он пояснил, что Будапешту не интересно мнение о том, является ли он «пророссийским» или «провенгерским». При этом издание The Guardian сообщало, что лидеры стран ЕС на саммите «кнутом» уговорили Орбана согласиться на передачу Украине €50 млрд, а сам премьер «ничего не получил» взамен.