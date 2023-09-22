В Венгрии рассказали о перспективах использования ядерного топлива России МИД Венгрии: Будапешт продолжит использовать на АЭС «Пакш» ядерное топливо РФ

Фото: Rosatom/Global Look Press

АЭС «Пакш»

Будапешт не видит препятствий для продолжения использования российского ядерного топлива на АЭС «Пакш», заявил заместитель министра иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Левенте Мадьяр, сообщает РИА Новости. По его словам, для страны важны безопасность и надежные поставки, что сейчас обеспечивается.

В этом очень чувствительном вопросе первостепенный момент, на который мы обращаем внимание в атомной энергетике, — это безопасность, а также постоянные надежные поставки. С этих двух точек зрения мы сейчас не видим никаких препятствий для продолжения использования российского топлива, — подчеркнул Мадьяр.

В начале сентября венгерские СМИ сообщили, что премьер-министр Виктор Орбан на закрытом мероприятии заявил о планах Будапешта в перспективе отказаться от российского ядерного топлива в пользу французского. Позже в аппарате Орбана заявили, что АЭС «Пакш» построена по российской технологии и ей подходит только ядерное топливо из России.

В августе стало известно, что власти Венгрии и России подписали документы о начале непосредственного сооружения атомной электростанции «Пакш-2». Новая АЭС разместится на территории Венгрии в непосредственной близости от станции «Пакш».