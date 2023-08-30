В Венгрии рассказали, кто проиграет в украинском конфликте Венгерский журналист Штир: США с помощью украинского конфликта ослабили Европу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проигравшей стороной в украинском конфликте станет не Украина и не Россия, а объединенная Европа, которая добровольно позволяет США ослаблять свои позиции на мировой арене, рассказал в беседе с НСН венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. По его мнению, события разворачиваются таким образом, что ЕС станет «вассалом» Америки.

В этом геополитическом конфликте США уже достигли своих целей — ослабление России и Европы, особенно Германии. <...> Это дестабилизация целого континента, Европа потеряет самодостаточность, станет вассалом Америки, с Европой уже не считаются. Европа теряет дешевые энергоресурсы, проблемы в отношениях с Китаем, все ведет к тому, что Европа будет в руках Америки, — высказал мнение эксперт.

При этом, по его словам, европейские политики не понимают или не хотят понимать, что происходит на Украине, и что конкурентоспособность Европы падает. Среди печальных последствий, которые ждут Европу после окончания конфликта, журналист выделил экономический кризис, социальные проблемы и дестабилизацию целого региона.

В этой прокси-войне однозначно проиграет Европа. Общество начинает подозревать, что что-то не так, — заявил Штир.

Ранее политолог Андрей Клинцевич высказал мнение, что США проводят усиленную милитаризацию Польши, так как планируют сделать из нее второй вариант своего противостояния с Россией. Он напомнил, что Варшава не раз заявляла о планах создать самую сильную армию в Европе, обеспеченную современной техникой, и Вашингтон активно помогает ей в этом.