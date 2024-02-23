В Венгрии раскрыли новый шаг перед вступлением Швеции в НАТО Орбан: Венгрия и Швеция подпишут военное соглашение

Фото: IMAGO/Mikko Stig/Global Look Press

Ульф Кристерссон

Во время рабочего визита премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона в Венгрию между странами будет заключен договор о сотрудничестве в военной сфере. Об этом заявил в эфире радиостанции Kossuth премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Политик не стал раскрывать, в чем будет заключаться суть соглашения.

Мы заключим военные соглашения, мы определим некоторые направления и цели, — сказал Орбан.

По его словам, визит премьер-министра Швеции состоится в преддверии ратификации парламентом Венгрии соглашения о вступлении страны в НАТО (Венгрия остается единственной страной Альянса, не одобрившей вступление Швеции в блок). При этом все фракции парламента, в том числе и оппозиционные, до этого выразили готовность принять заявку Швеции, которую страна оформила еще 18 мая 2022 года. В этот день о желании вступить в НАТО также заявили власти Финляндии.

Потребовалось время, чтобы завоевать доверие премьер-министра Швеции, и у меня есть аргументы относительно того, почему мы должны ратифицировать их вступление, — уточнил политик.

Как ранее сообщалось, Венгрия не будет накладывать вето на новый пакет санкций ЕС против России. Как пояснил глава МИД страны Петер Сийярто, на этапе подготовки очередных антироссийских мер удалось исключить те пункты, которые противоречили интересам Будапешта.