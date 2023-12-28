Стало известно, сколько заплатили Венгрии для снижения зависимости от РФ Венгрия получила €700 млн из ЕС для снижения энергозависимости от РФ

Фото: GRZEGORZ KRZYZEWSKI/FOTONEWS/Global Look Press

Михай Варга

Евросоюз направил Венгрии порядка 300 млрд форинтов (€706 млн) по программе REPowerEU, которая предусматривает снижение энергетической зависимости от России, сообщил министр финансов республики Михай Варга на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). По его словам, Будапешт использует полученные средства для перехода к безуглеродной энергетике.

Измененный план восстановления Венгрии был одобрен министрами финансов стран ЕС 8 декабря, что открыло путь к выделению средств. <...> Сумма, перечисленная в четверг, была предоставлена из фондов RePowerEU, — написал он.

14 декабря Путин заявил, что «Газпром» до сих пор поставляет российский газ через Украину в Европу. Компания является надежным партнером и выполняет контракт с европейскими странами, а их трудности с газом — их проблемы, подчеркнул президент. Глава государства отметил, что российский газ также потребляет и Украина. Он добавил, что нет смысла лишать Венгрию или Словакию поставляемого голубого топлива, поскольку страны платят за это большие деньги.

Ранее сообщалось, что российская компания «Газпром» подает для Европы транзитом через Украину 42,4 млн кубометров газа в сутки. Отмечается, что заявка на прокачку газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Сохрановка» была отклонена Киевом.