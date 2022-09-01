В Венгрии раскрыли, кто в ЕС «плюет» на Украину Экс-посол Венгрии Симони: НАТО и ЕС игнорируют негативное отношение Орбана к Украине

Фото: IMAGO/Martin Juen/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «плевать» на Украину. Об этом заявил в интервью изданию Politico бывший посол Венгрии в НАТО и США Андраш Симони. Он подчеркнул, что такое отношение представляет угрозу для Киева и для Европы. Дипломат также считает, что ЕС и Альянс напрасно игнорируют недружественные действия венгерского руководителя.

Орбану плевать на Украину. Позиция Венгрии в отношении конфликта не просто неприятность — это угроза. Я не думаю, что НАТО или Европейский союз воспринимают это всерьез. И я думаю, что это ошибка, — сказал Симони.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о том, что конфликт на Украине приведёт к ослаблению Евросоюза и окончанию эпохи господства Запада. Он подчеркнул, что санкции не смогли вывести из строя экономику России, однако нанесли серьёзный удар по странам ЕС.

В свою очередь спикер парламента Венгрии Ласло Кевер предположил, что частные глобальные корпорации планирует создать из Евросоюза «Соединённые Штаты Европы», где не будет соблюдаться суверенитет. Он отметил, что помочь в борьбе с финансовыми корпорациями может сохранение государствами своей национальной идентичности.