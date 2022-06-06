В Венгрии раскритиковали Зеленского Глава МИД Венгрии поддержал заявление о психических проблемах Зеленского

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Владимир Зеленский

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поддержал позицию спикера венгерского парламента Ласло Кевера, который заявил о психической проблеме у президента Украины Владимира Зеленского, сообщает РИА Новости. Кевер выразил недоумение в связи с поведением украинского лидера, который угрожает тем, чьей помощи просит.

Украинские политики постоянно в неприемлемом тоне говорят о Венгрии, провоцируют нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не высказали благодарности вслух. Исходя из всего этого Ласло Кевер совершенно прав, даже если украинцы этим возмущены, — сказал Сийярто.

Ранее Зеленский в обращении выразил недовольство тем, что Вeнгрия выступает против расширения антироссийских санкций на энергосeктор, не поддерживает введение бесполeтной зоны над Украиной, не поставляет Киеву оружия и не разрешает его транзит через свою территорию. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбaн ответил на обвинения, заявив, что Будапешт отстаивает национальные интeресы и выступает только на своей стороне.

Будапешт разочаровал послов ЕС, в очередной раз затормозив принятие шестого санкционного пакета. Постпред Венгрии выдвинул ряд технических замечаний по поводу эмбарго на российскую нефть, а также санкций против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.