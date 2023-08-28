Президент Венгрии призвала Зеленского начать переговоры с Россией

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Каталин Новак

Президент Венгрии Каталин Новак заявила в интервью Index, что на встрече с главой Украины Владимиром Зеленским призвала его начать переговоры с Россией. Она добавила, что ее страна планирует присоединиться к «формуле мира», предложенной украинским лидером.

Война продолжается полтора года, и я не вижу такого военного решения, которое привело бы к долгосрочному миру. Именно поэтому надо сесть за стол переговоров. Это решительное мнение я высказывала президенту (Зеленскому. — NEWS.ru) как публично, так и с глазу на глаз, — сказала Новак.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине может закончиться, если там установить устойчивый мир с соблюдением суверенитета этой страны и международного права. По его словам, Париж продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву и посодействует восстановлению страны.

До этого он заявил, что после завершения украинского конфликта в ЕС должны быть заключены новые договоры в сфере вооружений. Он считает, что это необходимо для обеспечения безопасности стран Европы. Он напомнил о своих заявлениях от 2019 года, когда говорил, что «Европа стала объектом, а не субъектом мировой политики» в контексте соглашений о ракетах средней и меньшей дальности и о стратегических вооружениях между РФ и США. Президент Франции считает, что из-за приостановки соблюдения соглашений, которые европейские cтраны не подписывали, Европа оказалась между двух огней без возмoжности влиять на происходящее.