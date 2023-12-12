В Венгрии призвали отложить начало переговоров о членстве Украины в ЕС FT: Венгрия требует отложить переговоры о членстве Украины в ЕС на полгода

Фото: Council of Europe Parliamentary/Global Look Press

Власти Венгрии настаивают на отсрочке на полгода переговоров о членстве Украины в Евросоюзе, сообщает газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Бока. По его словам, обсуждать этот вопрос следует после выборов в Европарламент. Министр также отметил, что Будапешт против оказания помощи Киеву из общего бюджета сообщества.

Министр Янош Бок сообщил изданию, что Венгрия настаивает на том, что любая помощь Украине не может поступать из совместного бюджета ЕС и что решение о переговорах о членстве должно подождать до выборов в Европарламент в июне, — говорится в публикации.

Министр подчеркнул, что позиция Венгрии по этому вопросу неизменна. Он добавил, что инструмент помощи Украине должен быть создан вне бюджета ЕС с вкладами стран-членов и быть под их четким политическим руководством. Он также указал, что период планирования помощи Киеву должен быть значительно короче — один год вместо четырех лет.

Ранее президент Венгрии Виктор Орбан высказал мнение, что Евросоюз допустил ошибку, пообещав начать с Украиной переговоры о вступлении в ЕС. По его словам, до присоединения Украины к Союзу еще пройдет бесчисленное количество лет. Он добавил, что одним из приоритетов в работе его правительства в ближайшие месяцы станет препятствование членству Украины в Евросоюзе.