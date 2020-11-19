В Венгрии призвали отказаться от российской вакцины против коронавируса

https://static.news.ru/photo/a4e4b21e-2a84-11eb-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Zemlianichenko Jr/Global Look Press

Оппозиционная венгерская партия «Демократическая коалиция» призвала власти страны отказаться от использования российской вакцины от коронавирусной инфекции.

По словам представителя политического объединения Балажа Баркоци, правительство не должно «проводить эксперименты на людях» в Венгрии. Он указал, что страна не должна стать «тестовой лабораторией» для вакцины из РФ, передаёт Daily News Hungary.

Политик подчеркнул, что граждане Венгрии должны получить тот препарат, «который будет одобрен европейскими властями, и побочные эффекты которого будут известны».

Ранее глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что в страну прибыли первые образцы вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в России. Таким образом, Венгрия стала первой страной Европы, получившей российскую вакцину. Сийярто выложил видео на своей странице в Facebook, в котором он объявляет о прибытии образцов. В ролике показан процесс доставки препарата самолётом и транспортировка образцов в подготовленное для этой цели хранилище.

До этого министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров обсуждал с Сийярто производство вакцины в Венгрии. Сторонам удалось прийти к соглашению по этому вопросу, венгерские власти начали готовить производственную площадку.

Первая российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа после успешного этапа клинических испытаний. Сейчас идёт её пострегистрационный период исследований на 40 тысячах добровольцев. Эта фаза завершится до конца 2022 года, писал NEWS.ru.