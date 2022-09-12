В Венгрии призвали ЕС не вводить санкции против ядерной энергетики России Глава МИД Венгрии Сийярто призвал не вводить санкции против ядерной энергетики России

Фото: Rosatom/Global Look Press

Венгрия призвала Европейский союз не вводить санкции против ядерной энергетики России, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто перед международным конгрессом по ядерной энергетике в Центральной и Восточной Европе, проходящим в Праге, передает ТАСС. Министр отметил, что при принятии первого санкционного пакета чиновники ЕС заявили, что ядерная энергетика не попадет под рестрикции.

Мы призываем Европейскую комиссию гарантировать, что все брюссельские институты, все национальные власти и все банки, работающие в Европе, будут соблюдать это положение, — подчеркнул он.

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте. По его словам, неважно, какая из сторон конфликта объявит себя победителем, Брюссель уже в проигрыше.

Ранее советник премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балаж Орбан заявил, что санкции, введенные Евросоюзом против России, не оправдали возложенных на них надежд, поэтому они могут быть пересмотрены. По его словам, принять ограничительные меры против РФ в сфере энергетики было абсурдной идеей.