В Венгрии предупредили об отправке войск Запада на Украину на фоне психоза Сийярто: страны ЕС охвачены психозом и могут одобрить отправку войск на Украину

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Лидеры стран Евросоюза охвачены военным психозом на фоне украинского конфликта, что в конечном итоге может привести к тому, что на Украину будут направлены западные войска, заявил в эфире радиостанции Kossuth министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Глава венгерского МИД уверен, что европейские политики теряют здравый смысл, а голос мира постепенно ослабевает.

Они говорят на языке войны и мыслят так, будто сами находятся на войне. Они явно начинают превращать войну между Россией и Украиной в личное дело и уже не могут принимать решения, руководствуясь здравым смыслом, — пояснил Сийярто.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон делает заявления о возможной отправке войск на Украину с целью понравиться США. Кроме того, такая риторика, по мнению Лаврова, может подтолкнуть союзников Парижа по Североатлантическому альянсу к более активным действиям.

До этого Макрон выразил уверенность, что коллективный Запад будет поддерживать Украину так интенсивно, как потребуется. Политик также заявил, что западный альянс готов ответить на любые атаки со стороны России, а все больше стран поддерживают стратегическую двусмысленность, которую он создал.