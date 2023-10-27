В Венгрии предсказали реакцию Евросоюза на саботаж помощи Украине Политолог Штир: Брюсселю не нужен еще один Brexit

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Виктор Орбан

Евросоюз не станет исключать Венгрию из своих рядов из-за того, что Будапешт выступил против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд, заявил NEWS.ru участник международного дискуссионного клуба «Валдай» венгерский политолог Габор Штир. По его словам, Брюсселю не нужен еще один Brexit, чтобы не понести новые репутационные потери. Вместо этого между Брюсселем и Будапештом продолжится торг.

Возможно, Будапешт пытается оказать давление на ЕС. Да, Венгрия выступила против пакета финансовой помощи Украине, но в результате у нее появилось больше шансов получить хотя бы часть от €22 млрд, которые ЕС выделил ей несколько лет назад в качестве помощи, но потом заморозил, обосновав это проблемами в стране с демократией, — сказал Штир.

По словам Штира, нелогично, когда члены ЕС не получают выделенные им деньги, но при этом должны голосовать за их выделение не члену Евросоюза. К тому же у Венгрии есть еще одна причина, по которой она блокирует помощь Украине.

Непонятно, куда пошли выделенные ЕС с февраля 2022 года Украине €80 млрд. Зачем давать новые деньги, если траты непрозрачны? Все ли в порядке в этой стране с антикоррупционной борьбой? — отметил венгерский эксперт.

Накануне Словакия и Венгрия во время саммита Евросоюза в Брюсселе выступили против выделения Украине пакета помощи в размере €50 млрд. Такой пакет финансовой помощи Киеву со стороны ЕС на 2024–2027 годы разрабатывается для покрытия 45% бюджетного дефицита.

Венгрия становится все более изолированной от остальных стран Евросоюза из-за «театрального» поведения премьер-министра страны Виктора Орбана и его позиции по вопросу об антироссийских санкциях, сообщает издание The Guardian со ссылкой на заявления высокопоставленных европейских дипломатов. По его данным, в Евросоюзе начали сомневаться в том, что Будапешту можно доверять.