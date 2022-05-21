В Венгрии предложили запретить морские поставки нефти из России

Петер Сийярто / Фото Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press

Евросоюз может запретить поставки российской нефти по морю вместо эмбарго поставок по наземным трубопроводам. Таким образом сообщество достигнет своих целей в плане санкций в отношении РФ и при этом будет сохранено нормальное функционирование экономик отдельных его членов, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу Fox News.

Если Евросоюз <...> хочет наказать Россию в вопросе нефти, то следует ввести эмбарго на морские поставки нефти, поскольку они составляют наибольшую долю поставок российской нефти в Европу, в то время как трубопроводные поставки составляют меньшинство, — сказал министр.

Эмбарго на импорт сырой нефти из России предусмотрен в шестом пакете санкций ЕС. Венгрия, которая на 60% зависит от поставок российской нефти, данную меру не поддержала. Её одобрили Словакия и Чехия. Позднее они изменили свою позицию, получив разрешение импортировать нефть некоторое время после введения запрета. Венгрия вето не снимает.

Ранее Будапешт потребовал от ЕС компенсацию €15–18 млрд при введении запрета на импорт российской нефти. В такую сумму власти Венгрии оценили модернизацию энергетической структуры страны.