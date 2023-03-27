В Венгрии пожаловались на отношение к Будапешту в Вашингтоне Сийярто: США показывают себя недружественным союзником по отношению к Венгрии

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Белый дом позиционирует себя как «недружественный союзник» по отношению к Будапешту. По его мнению, прозвучавшем в эфире нидерландского телеканала NPO, причина кроется в отстаивании Венгрией национальных интересов.

Нынешнее правительство США позиционирует себя как, ну, скажем, не дружественный союзник по отношению к нам. Смотрят на нас как на противников. Мы не считаем США противником, потому что США — друг Венгрии. Мы союзники, — подчеркнул министр.

Он уточнил, что отношение США к Венгрии объясняется тем, что в Будапеште у власти находится «консервативное, патриотичное, правое правительство», которому не нравится, когда поступают указания из-за рубежа.

Сийярто также объяснил отношения Венгрии и России. По его словам, без рационального сотрудничества с Москвой в сфере энергетики страна не имела бы достаточного количества энергоресурсов.

Ранее Петер Сийярто заявил, что Будапешт не поддержит интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО, если власти этой страны будут и дальше нарушать права венгерского меньшинства в Закарпатье. Венгерские школы в регионе находятся в опасности, считает министр. Свою позицию он пояснил на встрече в Нью-Йорке с помощником генсека ООН по правам человека Илзе Брандс Керис.