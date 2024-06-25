В Венгрии пересмотрели отношение к членству Украины в Евросоюзе Tagesschau: Орбан отказался блокировать вступление Украины в Евросоюз

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press

Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не станет мешать процессу вступления Украины в Евросоюз, пишет Tagesschau. При этом он добавил, что Будапешт не согласен с этим.

Венгрия не согласна с этим процессом вступления, но мы не блокируем его и поддерживаем начало переговоров, — приводит издание слова премьера.

Также ранее Орбан заявил, что продвижение России в зоне специальной военной операции на Украине зависит от мощности переданного Киеву западного оружия. По его словам, без НАТО Украина «не могла обстреливать российские города». Западу надо точно видеть, что украинцы, стреляя по российской территории, «приближают русских» к странам Альянса, сказал он.

Кроме того, Орбан рассказал о невмешательстве его страны в миссию НАТО на Украине. Венгерские власти приняли решение о переоценке роли страны в рамках НАТО. Орбан объявил, что республика не хочет принимать участие в военной миссии Североатлантического альянса в украинском конфликте, так как это может привести к эскалации отношений с Россией и прямому столкновению с ней. Сейчас в Брюсселе формируется соответствующий военный план, в нем и не хочет фигурировать Венгрия. Премьер добавил, что руководство Евросоюза знает о позиции республики.

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал предложение НАТО выделять Украине по €40 млрд в год. По его словам, страна не входит в Альянс и эта помощь противоречит его правилам. Кроме того, сбор денег для подготовки Украины не относится к основным целям НАТО.