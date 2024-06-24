В Венгрии озвучили позицию по военной помощи Украине МИД Венгрии: Будапешт выступает против расширения военной помощи Украине

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Власти Венгрии, как и прежде, против идеи об увеличении военной поддержки Украины со стороны Евросоюза, заявил глава МИД страны Петер Сийярто. На своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена) он также добавил, что лидеры ЕС готовятся объявить о новом пакете помощи Киеву.

Сийярто написал, что направляется в Люксембург, где состоится встреча министров иностранных дел стран Европейского союза. По словам дипломата, там вновь сойдутся представители разных мнений: сторонников боевых действий и приверженцев мира. Он также добавил, что некоторые страны хотят направить еще несколько миллиардов евро на военную поддержку Украины, хотя количество жертв и объем разрушений можно было бы значительно снизить, если хотя бы 10% от этой суммы выделить на укрепление мира.

Если бы хоть десятая часть этой энергии была потрачена на укрепление мира, сегодня было бы гораздо меньше погибших и меньше разрушений, — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев договорился с рядом западных партнеров о поставках дополнительных систем ПВО. По его словам, часть вооружений будет получена в скором времени, а другая — в конце лета. Зеленский не уточнил, о каких объемах поставок идет речь.