В Венгрии «отменили» Украину в ходе поздравления Польши Венгерский депутат Тороцкаи «отменил» Украину в поздравлении Польши с Днем независимости

Фото: Attila Volgyi / XinHua / Global Look Press

Правый депутат венгерского парламента Ласло Тороцкаи в ходе поздравления Польши с Днем независимости «отменил» Украину, когда пожелал полякам «снова встретились на общей польско-венгерской границе», пишет «Московский Комсомолец». Дело в том, что у Польши с Венгрией не было общих границ в качестве двух независимых государств, начиная с конца 18 века. Парламентарий не уточнил в своем поздравлении, что именно имел в виду, особенно на фоне появившейся информации о том, что Польша якобы планирует захватить западные территории Украины.

Сегодня День независимости в Польше. Благослови бог Польшу! Давайте увидимся снова на общей польско-венгерской границе, — написал Тороцкаи на своей странице в Twitter.

МИД Украины возмутилось данными высказываниями и призвал правительство Венгрии также «осудить такие безответственные высказывания, которые подвешивают двусторонние отношения и не отвечают духу добрососедства».

Бывший министр финансов Польши Гжегож Колодко ранее заявил, что Украина должна остановить конфликт, даже ценой потери части территорий страны, пишет газета Trybuna. Автор материала Петр Гадзиновский отметил, что польский политик возлагает ответственность за происходящее на Украине на Запад. По мнению Колодко, конфликт между двумя странами может продолжаться несколько лет. В случае развития такого сценария, считает Колодко, вовлеченные в конфликты западные страны ждет «максимальное уничтожение».