В Венгрии остановили вакцинацию препаратом AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/a97c35ae-7dc7-11eb-bfb8-96000091f725_660.jpg Фото: Michael Matthey/Global Look Press

Власти Венгрии решили временно приостановить вакцинацию от коронавирусной инфекции препаратами компании AstraZeneca. Это связано с техническими проблемами при оповещении населения.

Жителям Венгрии должны приходить SMS-сообщения о времени, месте и порядке вакцинирования. Часто гражданам предлагается поехать в медцентр за сотни километров от места жительства, также нельзя изменить неудобное время или место вакцинации.

Некоторым записанным на прививку вообще не приходят какие-либо оповещения, зато тех, кто уже получил свою дозу вакцины, часто оповещают о назначенной прививке.

Премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что в программе вакцинации существовали технические ошибки, поэтому вакцинирование будет приостановлено до решения всех возможных проблем. Глава государственной компании по вакцинации подтвердил слова премьера и возложил вину за произошедшее на синхронизацию баз данных, сообщает Hungary Today.

К настоящему моменту в Венгрии первую дозу препарата получили 862 тысячи человек, 279 727 были полностью вакцинированы. Общее число случаев заражения коронавирусом составило 452 547, умерли 12 769 человек. К началу апреля власти планируют вакцинировать 2,4 млн жителей.

Всего в стране одобрены три вакцины от коронавирусной инфекции: AstraZeneca, Sinopharm и «Спутник V». Ещё применяются препараты Pfizer и Moderna, но их использование было одобрено на уровне ЕС.

Как писал NEWS.ru, региональные власти Германии призвали руководство страны разрешить использование препарата «Спутник V», как это сделала Венгрия. Такой шаг позволит ускорить вакцинацию в стране.