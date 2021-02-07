В Венгрии окончательно одобрили применение вакцины «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/36b3ff3e-6954-11eb-9314-96000091f725_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Национальный центр общественного здравоохранения Венгрии завершил официальные исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и постановил, что её можно начать применять на территории страны. Об этом сообщил министр трудовых ресурсов Венгрии Миклош Каслер.

Согласно решению компетентного органа, после вакцин против коронавируса компаний Pfizer — BioNTech, Moderna и AstraZeneca для использования в Венгрии одобрена ещё одна вакцина [«Спутник V»]. Таким образом, теперь у нас есть четыре вакцины для борьбы с коронавирусом, — написал в Facebook Каслер.

Он добавил, что российская вакцина соответствует характеристикам производителя с точки зрения качества лекарственного средства и может быть использована на людях.

Как писал NEWS.ru, к концу следующей недели «Спутник V», как ожидается, будет зарегистрирован в 25 странах мира. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Сейчас российскую вакцину от коронавируса, помимо РФ, одобрили уже в 20 странах: Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что создание российской вакцины «Спутник V» стало одним из крупнейших научных прорывов страны со времён СССР. По его оценке, обнародованные журналом Lancet результаты третьей фазы исследований препарата показали, что он ни в чём не уступает американским и европейским аналогам. Помимо этого, журналисты издания отметили, что российская вакцина намного эффективнее китайского аналога. После публикации в медицинском журнале многие страны «выстроились в очередь» для того, чтобы приобрести препарат.