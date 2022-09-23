В Венгрии оценили сотрудничество с «Газпромом» Глава МИД Венгрии Сийярто высоко оценил сотрудничество с «Газпромом»

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дал высокую оценку сотрудничеству с «Газпромом». Ограничения в использовании газа не нужны Будапешту, отметил он на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает РИА Новости.

Мы хотели бы избежать ситуации, когда какое-либо венгерское домохозяйство, семья или компания были бы ограничены в использовании газа и нефтепродуктов, — подчеркнул министр.

Сийярто указал на сотрудничество с «Газпромом» «в очень честном ключе». По его словам, Венгрия с 1 сентября каждый день получает увеличенный объем поставок газа.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассмотрит ограничения на поставки в Россию гражданских технологий в рамках новых антироссийских санкций, сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. По его словам, также готовятся новые санкции против юридических и физических лиц.

