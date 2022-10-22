В Венгрии оценили слова еврокомиссара о «поражении России» МИД Венгрии: слова еврокомиссара Йоханссон о «поражении России» опасны и неприемлемы

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Будапешт, Венгрия

Госсекретарь венгерского МИД по двусторонним отношениям Тамаш Менцер заявил, что слова еврокомиссара Илвы Йоханссон об окончании кризиса на Украине вместе с поражением России являются опасными и неприемлемы. По его мнению, такая позиция только продлевает страдания людей, сообщает РИА Новости.

Я думаю, что это очень опасное заявление, потому что оно связывает окончание кризиса с таким событием, о котором мы не знаем, когда оно произойдет, если вообще произойдет. Я мог бы также сказать, что это позиция Брюсселя, которая продлевает кризис и страдания. Это крайне опасно и неприемлемо, — цитирует агентство Менцера.

Дипломат указал на позицию Венгрии, которая настаивает на том, что нужен «немедленный мир», а значит, огонь должен немедленно прекратиться и начаться диалог.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать дипломатические контакты с Москвой по вопросам, которые интересуют Белый дом. Он отметил, что уже имел возможность пообщаться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Блинкен добавил, что США намерены вести диалог с Россией всякий раз, когда в этом возникает необходимость.