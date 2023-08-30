Бытующее на Западе представление о том, что Украина одерживает верх в конфликте, является ложью, сказал в интервью американскому тележурналисту Такеру Карлсону глава правительства Венгрии Виктор Орбан, сообщает РИА Новости. По словам политика, победить Россию невозможно.
Премьер-министр отметил, что без западной помощи украинцы «неконкурентоспособны» и потому США держат ключи к миру в регионе. Так он отреагировал на просьбу прокомментировать преобладающее среди американцев мнение о том, что Украина побеждает.
Это ложь. Это не просто недопонимание, это ложь. Это невозможно. Каждый в политике, кто понимает логику, цифры, данные, знает: без шансов, — сказал Орбан.
По его мнению, у Киева солдаты закончатся раньше, чем у Москвы. Попытка же любой страны Запада послать на Украину своих солдат будет означать «прямую войну» с Россией. Начнется Третья мировая, отметил Орбан, добавив, что «сейчас очень опасный момент».
Венгерский премьер подчеркнул, что россияне не сдадут своего лидера, будут удерживать страну от распада и защищать ее. Поэтому, предупредил политик, не стоит недопонимать россиян. Орбан ответил и на вопрос, что бы он сделал, если бы стоял во главе НАТО и «был, скажем, Джо Байденом».
Немедленно мир. И позвать назад [экс-президента США Дональда] Трампа. Это все, — сказал он.
Ранее Виктор Орбан заявил, что страны коллективного Запада выбрали ошибочную стратегию в отношениях с Россией, за нее приходится расплачиваться в первую очередь украинцам и европейцам. Последний год показал, что этой стратегией нельзя победить РФ, пояснил он.