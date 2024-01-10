В Венгрии оценили подготовку ЕК нового плана финансирования Украины Орбан: план Б Еврокомиссии по Украине – это венгерский план А

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Gloobal Look Press

Венгрия одобряет разработку Еврокомиссией нового плана финансирования Украины, заявил в Twitter (Х) премьер-министр страны Виктор Орбан. По его словам, теперь позиции Будапешта и ЕК по данному вопросу совпадают.

Хорошо, что Еврокомиссия готовит к 1 февраля план Б, в соответствии с которым финансовая поддержка Украине может быть оказана без использования бюджета ЕС. Это хорошее решение! План Б Еврокомиссии — это венгерский план А, — отметил Орбан.

В середине декабря венгерский премьер заблокировал поправки в бюджет ЕС на 2024–2027 годы, предусматривавшие выделения Украине €50 млрд. Орбан заявил, что готов снять вето на предоставление финансирования в обмен на доступ к средствам из европейских фондов, предназначенным для Будапешта. При этом он подчеркнул, что членство Украины в сообществе остается «красной линией».

Позднее СМИ сообщили, что Венгрия может одобрить помощь Украине со стороны Евросоюза, если голосование по ней будет проходить ежегодно. Однако дипломаты в Брюсселе предположили, что такая схема позволит Будапешту постоянно выдвигать свои условия.